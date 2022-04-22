“الخطأ ممنوع” على القوة الجوية في مواجهة الجزيرة الإماراتي

2022/04/22 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه فريق القوة الجوية مواجهة مهمة و الخطأ فيها ممنوع أمام الجزيرة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.ويتواجه الفريقان فــي إطــار الجولــة الخامســة مــن المجموعــة الثانية للبطولة.وستقام المباراة على ملعــب الملك فهد الدولي في الســعودية بتمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت بغداد.وتعتبر المباراة مفتــرق طــرق للصقور، الــذي يبحث عــن ذاته بتحقيــق […]

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