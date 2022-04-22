2022/04/22 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان في مقالة سابقة تناولت مفردات النشر الطبي، مثل قواعد البيانات (Scopus وClarivate وغيرها)، وبعض المؤشرات مثل h index للباحث وعامل التاثير للمجلة impact factor.



وكذلك الانتحال Plagiarism (السرقة الأدبية) والاقتباس citation.



النشر الطبي عمل اقتصادي كبقية الانشطة الاقتصادية ويستهدف الربح.



ويتداول البعض تقارير تشير الى خمسة من أشهر قواعد البيانات للنشر (Elsevier وTaylor & Francis وWiley-Black well ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحث العلمي في كليات الطب – 2 - جواد الديوان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحث العلمي في كليات الطب – 2 - جواد الديوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).