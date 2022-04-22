2022/04/22 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ثمن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز فوز فريقه على ريال سوسيداد، لكنه أكد أن الأداء لم يكن مُرضيًا بالنسبة له، ثم أشاد بعدد من لاعبي فريقه وسلط الضوء على تعدد الإصابات في صفوف البلوجرانا.وقال تشافي في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أنا راضٍ عن النقاط الثلاث، إنه نصر حيوي وحاسم لمستقبل الفريق والنادي، […]

ظهرت المقالة تشافي: أداء برشلونة لم يكن مقنعاً رغم الفوز على سوسيداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشافي: أداء برشلونة لم يكن مقنعاً رغم الفوز على سوسيداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشافي: أداء برشلونة لم يكن مقنعاً رغم الفوز على سوسيداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).