تجدد الاشتباكات في باحات الأقصى صباح الجمعة

2022/04/22 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت الاشتباكات في باحات المسجد الأقصى بالقدس، صباح الجمعة، حيث أصيب 27 فلسطينيا بجروح وفقا للفرق الطبية الفلسطينية.

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