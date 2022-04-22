  التميمي: تركيا تخرق القانون الدولي والبرلمان بإمكانه الزام الحكومة بالرد على هجماتها

2022/04/22 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان انقرة خرقت القانون الدولي بهجماتها على العراق، لافتا الى ان البرلمان العراقي بامكانه الزام الحكومة بالرد على تلك الهجمات.وقال التميمي لـ /ألمعلومة/، ان “الهجمات التركية على العراق تخالف المواد ١ و ٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي اوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول […]

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