خبراء يحذرون: إيران على بعد أسبوعين من تطوير أسلحة نووية

2022/04/22 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت مجموعة من 40 مسؤولا حكوميا سابقا وخبراء بارزين الرئيس الأميركي جو بايدن على استكمال المفاوضات مع إيران بنجاح من أجل إحياء الاتفاق النووي، محذرين من أن طهران على بعد أسبوع أو أسبوعين من إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب المستخدم في صنع الأسلحة النووية، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

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