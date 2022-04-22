"قصاصة ورق" تكشف عن خطر اكثر دموية من الارهاب بعشرة اضعاف في العراق - عاجل

2022/04/22 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اظهرت قصاصة ورق صغيرة اجمالي حوادث السير لشهر اذار الماضي في ديالى والتي تضمنت ارقام مرعبة تكشف عن خطر اكثر دموية من الارهاب بعشرة اضعاف يهدد حياة الاف من المواطنيين.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، تعقيبا على قصاصة الورق قال "بانها تضمنت ارقام حقيقية لحوادث السير لشهر اذار الماضي فقط وهي كالتالي( 607 حادث سير للمركبات و48 حادث للدراجات النارية)".

واقر بان "ديالى تشهد تسونامي حوادث سير مرعبة من خلال الاحصائيات الشهرية التي تظهر باننا امام خطر اكثر دموية من الارهاب بعشرة اضعاف والضحايا بالعشرات".

واشار الى ان "احصائية 3 ايام فقط تبدا من الخميس والجمعة والسبت الماضيين كان مصرع 11 شخص واصابة 22 ما يعطي فكرة عن حجم النزيف الدم الكبير في ديالى بسبب حوادث السير".

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