ذكرى التأسيس الـ91 تحفز الصقور في دوري الأبطال

2022/04/22 | 10:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحتفل اسرة نادي القوة الجوية الرياضي بالذكرى الحادية والتسعين لتأسيس النادي التي توافق اليوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر نيسان الجاري.وهنأ رئيس الهيئة الإدارية ل‍نادي القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد بحسب بيان للنادي، وزارة الدفاع وقيادة القوة الجوية والكوادر التدريبية واللاعبين والعاملين في النادي وعشاق الصقور بمناسبة “ذكرى تأسيس اعرق الاندية […]

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