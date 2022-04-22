أيتها القوى الفلسطينية ... عيييب - عدنان الصباح

2022/04/22 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح يبدو ان لا أحد فلسطيني يدرك ان دولة الاحتلال تجرنا دائما الى مواقعها وتضعنا في الزاوية التي تريد ورغم ان هذه السياسة قائمة منذ وجدت الحركة الصهيونية الا اننا نواصل الانتقال معها وبنفس الآليات وعلى نفس الوتيرة ثم تتركنا حيث تريد وتتقدم هي بالاتجاه التي تعرفه اصلا.الكل الفلسطيني انشغل بحكاية تقسيم الاقصى زمانيا ومكانيا احداهما ام كلاهما معا والبعض اعتبر ذبح القرابين في باحات الاقصى هي الخط الاحم ......





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