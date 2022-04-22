الدولة الإسلامية والخراب العاجل - اللاعنف والخراب العاجل - سيد القمني

2022/04/22 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_القمني صدر هذا الكتاب عام ٢-;-٠-;-٠-;-٧-;-.الدولة الإسلامية والخراب العاجلاللاعنف والخراب العاجلإن لكل لفظة في أي لغة مدلولًا محددًا، يتصوره الذهنُ ويعرف معناه، لكن في عصر بذاته محدد زمنيًّا ومكانيًّا أيضًا بذاته له سماته المميزة؛ لأن اللفظ يكتسب مدلوله من الخبرة بالمكان والزمان والبيئة ودرجة التحضر ومكونات المجتمع وأنماطه الاقتصادية.



فإذا تغيَّر المكان والزمان واستمرت اللفظة ......





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