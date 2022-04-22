صورة وفيديو.. فوضى وتكسير مقاعد في ملعب زاخو الدولي

2022/04/22 | 10:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهد ملعب زاخو ادولي فوضى عارمة، بعد نهاية مباراة فريق زاخو والكهرباء في دوري الكرة الممتاز.ودخلت الجماهير إلى أرضية الملعب دون أي تحرك أو محاسبة من قبل الجهات الأمنية المكلفة بحماية الملعب.وقامت الجماهير بتكسير مقاعد الملعب بعد خسارة الفريق أمام الكهرباء في الجولة 28 من دوري الكرة الممتاز، امس الخميس.

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فوضى وتكسير مقاعد في ملعب زاخو الدولي أولاً على ايرث نيوز.

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