رغم دراسة حظر النفط الروسي.. انخفاض اسعار النفط بفعل 3 أسباب

2022/04/22 | 10:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتتجه نحو انخفاض أسبوعي بنحو 4%، وذلك بفعل توقعات رفع أسعار الفائدة وضعف النمو العالمي وقيود مكافحة كورونا في الصين التي أثرت سلبا على الطلب، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8 % إلى 107.52 دولارات للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 0.7 % إلى 103.07 دولار للبرميل، ويتجه الخامان صوب تراجع أسبوعي بنسبة 3.7 % تقريبا.

وكان هذا الأسبوع الأقل تقلبا في التداول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط الذي أدى إلى فرض عقوبات خفضت إمدادات النفط الروسية ودفعت البلدان المستهلكة إلى سحب أحجام قياسية من النفط من مخزوناتها الاحتياطية.

وقال محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ يوم الجمعة إن ثاني أكبر اقتصاد عالمي غير منيع في مواجهة الصدمات الخارجية فضلا عن الضغوط الداخلية الناتجة عن انتشار مرض كوفيد-19.

وأضافت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى المعنويات السلبية في سوق النفط إذ لوح أمس الخميس برفع كبير وسريع لأسعار الفائدة الأمريكية وهو ما دفع الدولار للصعود.



ويعني ذلك أن النفط يصبح أعلى سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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