بايدن يثير تفاعلا بتصريح

2022/04/22 | 10:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات قال فيها: "نحن بحاجة للتخلي عن النفط".

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