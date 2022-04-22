كييف تعلن أنه لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين الجمعة

2022/04/22 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك ،اليوم الجمعة، إنه لن يفتح أي ممر إنساني لإجلاء مدنيين في أوكرانيا واصفة الوضع على الطرق بأنه “خطير”.

وكتبت على تلغرام “بسبب الخطر الذي يهدد طرقنا، لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم”.

والخميس، وصلت ثلاث حافلات تقل أشخاص تم إجلاؤهم من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة إلى زابوريجيا، وهي مدينة كبيرة في جنوب شرق أوكرانيا، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت المسؤولة الأوكرانية في رسالتها “أتوجّه إلى الأشخاص الذين يتنظرون أن يتم إجلاؤهم: اصبروا من فضلكم اصمدوا!”.

المصدر: AFP

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