2022/04/22 | 10:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر موقع Transfermarkt المتخصص بإحصائيات وقيمة اللاعبين في العالم، قائمة بأكثر اللاعبين خسارة لقيمتهم السوقية في جميع الدوريات الكبرى للموسم الحالي 2021-2022.وبرز من القائمة أسماء اللاعبين الذين اقتربوا من سن الاعتزال مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي احتل المرتبة الـ11 وفق ترتيب النسبة المئوية، فقد انخفضت قيمته من […]

ظهرت المقالة من بينهم ميسي..



أكثر اللاعبين خسارة في قيمتهم السوقية هذا الموسم أولاً على ايرث نيوز.

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