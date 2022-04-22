آبل تطلق ميزة تحمي الأطفال من المحتوى الجنسي

2022/04/22 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

تقترب شركة "آبل" من إطلاق ميزة "أمان الاتصال في الرسائل" على هواتف آيفون في عدة دول حول العالم والتي ستحمي الأطفال من التعرض لصور ومقاطع غير لائقة من خلال تعتيمها بشكل تلقائي.

وكانت الشركة أطلقت هذه الميزة في الولايات المتحدة العام الماضي على أجهزة آيفون وأيباد وحواسيب ماك.

وكشف موقع "ذي فيرج" أن الميزة ستصبح متوفرة قريبا للمستخدمين في المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.

تعمل الميزة على تدقيق الصور الواردة والصادرة، وفي حال احتوت على مواد "جنسية صريحة" يتم تعتيمها، وتعطي أيضا خيارا لحظر الشخص الذي أرسلها.

وعلى غرار الإصدار الأول في الولايات المتحدة، سيكون للأطفال خيار إرسال رسائل إلى شخص بالغ يثقون به بشأن الصور التي يتم الإبلاغ عنها.

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