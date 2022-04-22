تراجع أسعار النفط عالمياً بنحو 4%

2022/04/22 | 10:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة صوب انخفاض أسبوعي بنحو 4%، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة وضعف النمو العالمي وقيود مكافحة "كوفيد-19" في الصين التي أثرت سلبا على الطلب على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8% إلى 107.52 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 0.7% إلى 103.07 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان صوب تراجع أسبوعي بنسبة 3.7% تقريبا، وكان هذا الأسبوع الأقل تقلبا في التداول منذ الحرب الروسية في أوكرانيا والتي أدت إلى فرض عقوبات خفضت إمدادات النفط الروسية ودفعت البلدان المستهلكة إلى سحب أحجام قياسية من النفط من مخزوناتها الاحتياطية.

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