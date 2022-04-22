شاهد بالفيديو كيف يعيش الاطفال المشردون برعاية العتبة الحسينية المقدسة

2022/04/22 | 11:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دار الوارث للايواء والتأهيل المجتمعي

[http://www.non14.net/146518] هو مؤسسة انسانية تقوم

برعاية الاطفال والصغار والاحداث

والذين يعانون من حالات التفكك والعنف

والاهمال الاسري والعمالة المبكرة او

فقدان

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