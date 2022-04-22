عشيرة مدير استخبارات قيادة عمليات سومر تطالب بتسليم قتلة الشهيد

2022/04/22 | 11:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت عشيرة الحلاف العمل الاجرامي

الذي اسفر عن استشهاد مدير استخبارات

عمليات سومر العميد علي جميل الحلفي.

وقال مصدر امني ” ان “عشائر الحلاف

امهلت الجهات المختصة وقبيلة بني زيد

وعشيرة العبودة 72 ساعة

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