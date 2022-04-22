وزيرة الخارجية الألمانية: سنستغني عن النفط الروسي مع نهاية هذا العام

2022/04/22 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك ان بلادها ستستغني عن امدادات الطاقة من روسيا بحلول نهاية العام الحالي.

وقالت بيربوك في تصريح عقب محادثات لها مع نظرائها في دول البلطيق ان ألمانيا ستخفض استيرادها من النفط الروسي وصولا إلى التخلي عنه مع نهاية العام الجاري فضلا عن التخلص التدريجي من الفحم الروسي بحلول نهاية الصيف.

وتابعت، ان هذا الاجراء سيتبعه وقف إمدادات الغاز الروسي في إطار جدول زمني أوروبي مشترك في حين وجهت الوزيرة الالمانية انتقادات شديدة لسياسة الطاقة تجاه روسيا في فترة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

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