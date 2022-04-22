وزير الخارجية يدعو دول الجوار إلى الابتعاد عن الأعمال العسكرية

2022/04/22 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

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دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، دول الجوار إلى الابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية الودية، مبينا أن العراق يلتزم بعلاقات جيدة مع الدول الجوار

وبحث حسين مع سفير مملكة بلجيكا لدى العراق فيليب بولك سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها تكريسا لآفاق التعاون المستقبلية، وناقش الجانبان أخر تطورات الحرب في أوكرانيا ومساعي الوساطة من قبل الدول العربية، وأهمية إيجاد حل سلمي للأزمة والإسراع في وقف إطلاق النار.

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