2022/04/22 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحي الالاف من المواطنين مساء ،اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الإمام علي بن أبي طالب في مدينة النجف.

وتظهر الصور، تجمع مئات الزائرين في إحدى باحات المرقد العلوي، وهم يحملون المصاحف، فيما ينشغل آخرون بالدعاء والصلوات، فيما شددت كربلاء الإجراءات الأمنية بهذه المناسبة.

وقال مصدر أمني أن أكثر من ثلاثة ملايين زائر من العراق وخارجه وفدوا الى كربلاء وسيتوجهون الى محافظة النجف لإحياء شعائر شهادة الإمام علي بن أبي طالب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكثر من 3 ملايين شخص يحيون ذكرى شهادة الإمام علي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكثر من 3 ملايين شخص يحيون ذكرى شهادة الإمام علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).