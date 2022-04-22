قصف يمطر جحيمًا.. هذا ما يواجهه مدنيون محاصرون وسط معارك مع روسيا

2022/04/22 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع المدنيون في بلدة روبيجنه الأوكرانية وسط معركة مع القوات الروسية.حيث يختبئ العشرات منهم في قبو مسرح تعرض للقصف مرارًا وتكرارًا، وهم يصلون حتى تتوقف هذه الحرب ويتمكنوا من العودة لمنازلهم والعيش مجددًا في سكينة وطمأنينة مع اشتداد القصف الذي يجد فيه المتطوعون صعوبة بالغة في توصيل إمدادات الغذاء لهم.وفي تقرير بن ويدمان كبير المراسلين الدوليين في CNN المزيد من التفاصيل.

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