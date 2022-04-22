"انخفاض الروح المعنوية".. قوات قديروف تعدم 3 جنود روس "لا يريدون القتال"

2022/04/22 | 11:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أوكراني إن قوات الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قتلت ثلاثة جنود روس لم يرغبوا بالقتال في حرب أوكرانيا، وفقا لموقع "إنسايدر".

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