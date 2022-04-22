القوات الروسية تدمر منظومة صواريخ أوكرانية

2022/04/22 | 11:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن تدمير ما يصل إلى كتيبة من القوات الأوكرانية بأفرادها وأسلحتها ومعداتها قرب إحدى محطات سكة الحديد، وذلك باستخدام صواريخ من طراز "كاليبر".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن "القوات الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة منظومة دفاع جوي أوكرانية "إس-300" قرب بلدة نوفوسيلكا، كما قتلت ما يصل إلى 80 مقاتلا من النازيين ودمرت 23 قطعة من المركبات المدرعة قرب بلدة ألكسندروفكا".

وذكر كوناشينكوف أن "الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 7 طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخا من طراز "توتشكا – أو" بالقرب من بلدة دونيتسكويه".

وأشار إلى أن "القوات الصاروخية والمدفعية الروسية نفذت 1285 مهمة نارية خلال الليل، ودمرت 9 مستودعات وقود و37 موقع قيادة للجيش الأوكراني، فيما استهدف الطيران الحربي الروسي 58 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 51 منطقة تمركز للقوات والمعدات، و4 نقاط قيادة".

ومنذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا دمرت القوات الروسية 520 طائرة بدون طيار و2448 قطعة من المدرعات الأوكرانية، حسبما ذكر المتحدث.

المصدر: روسيا اليوم

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