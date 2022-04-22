بين رصاص العشيرة وطاعون المخدرات: لماذا الشطرة والناصرية تحديدا؟ - علاء اللامي

2022/04/22 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي ما يحدث في مدينة الشطرة هذه الأيام هو صورة مصغرة لما يحدث وسيحدث في العراق التابع والمحكوم بالتوافق الدولي والإقليمي بواسطة شبكة الفساد المحلية، وهو يحدث منذ عدة سنوات في عدة مدن وأرياف عراقية ولكنه لم يصل الى الدرجة التي وصلها في هذه المدينة المبتلاة بالقمع والتهميش طَوال عقود مضت، وتتصارع فيها، كما في عموم محافظات الجنوب، ومنها محافظة ذي قار العشائر المتداخلة والمتخادمة مع المليشيات الحزبية ومرا ......





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