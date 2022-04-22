الذكرى ١٥٢ لميلاد لينبن - تاج السر عثمان

2022/04/22 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان تهل علينا الذكري ١-;-٥-;-٢-;- لميلاد فلاديمير اليتش لينين (1870 – 1924م)، الذي قاد ثورة اكتوبر 1917 الاشتراكية في روسيا، وبهذه المناسبة اعيد نشر هذا المقال : ١-;-كانت ثورة أكتوبر ١-;-٩-;-١-;-٧-;- في روسيا من اهم احداث القرن العشرين والتى رفعت فيها الجماهير في روسيا شعارات: الحرية – الخبز – السلام ، مثلما كانت الثورة الفرنسية من أهم احداث القرن الثامن عشر والتى رفعت ......





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