نحو عروبة معاصرة - عبدالله تركماني

2022/04/22 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني مازالت الأمة العربية تنتقل من إخفاق إلى إخفاق، إذ نعيش اللحظة التي تلتقي فيها النهاية مع البداية، والتي تمتد جذورها في عمق التاريخ الحديث، تاريخ الأزمة الواقعية التي تعيشها المدنية العربية ذاتها، بما هو تاريخ استبعاد الأمة من ساحة المبادرة والفعل والمشاركة العالمية.



لقد بات علينا، خاصة بعد تعثر ربيع الثورات العربية وبعد محاولة فرض الحل الصهيوني الاستعماري للقضية الفلسطينية، أن نعترف لا بنهاية ......





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