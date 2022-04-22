الكهرباء يهزم زاخو في عقر داره بممتاز الكرة

2022/04/22 | 11:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حقق فريق الكهرباء فوزاً مثيراً بتغلبه على زاخو بهدف دون رد، اليوم الخميس.ولعب الفريقان على ملعب زاخو ضمن الاسبوع الـ28 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مصطفى علي في الدقيقة 77.وبهذا الفوز وصل الكهرباء إلى النقطة 34 في المركز الحادي عشر.[…]

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