مقتل وإصابة 5 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2022/04/22 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- ديالىأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص، إثر انفجار عبوة ناسفة على سيارة مدنية في خانقين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على سيارة مدنية في خانقين، وتسببت بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين".وأشار إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وفرضت طوقاً عليه، وتم نقل الجرحى إلى المستشفى القريب من الحادث لتلقي العلاج".

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