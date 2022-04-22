بحادثين منفصلين.. مقتل واصابة شخصين بـ'طعنة سكين' وطلق ناري شرقي بغداد

2022/04/22 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل مدني بطعنات سكينن في منطقة الظهر، واصابة موظف بطلق نار وطعنة سكين شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مدنيا قتل بعد اصابته من قبل مجهولين بطعنات سكين بمنطقة الصدر والظهر ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد".وأضاف أن "موظف في امانة بغداد اصيب بشضية طلق ناري وطعنة سكين في الظهر نتيجة مشاجرة ضمن منطقة العبيدي بالعاصمة بغداد".

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