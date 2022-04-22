أفغانستان: اعتقال العقل المدبر لتفجير مزار شريف

2022/04/22 | 11:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت حركة “طالبان”، اليوم الجمعة، اعتقال العقل المدبر للتفجير الذي وقع أمس داخل مسجد في مدينة مزار شریف.وقالت “طالبان” على حسابها في “تويتر”، إن “اعتقلت القوات الخاصة للإمارة الإسلامية، العقل المدبر للتفجير الإجرامي الذي وقع يوم أمس في مزار شریف عاصمة ولاية بلخ، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في […]

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