ترمب: إدارة بايدن لا تحظى بالاحترام ولا يخشاها أحد في العالم

2022/04/22 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب انتقاداته شديدة اللهجة للادارة الاميركية الحلية مؤكدا انها لا تحظى بالاحترام ولا يخشاها أحد في العالم.

وقال ترمب في تصريح أطلقه من فلوريدا ان الفترة الحالية هي الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة وان العالم لم يسبق له أن تعرض لمثل هذا الخطر بسبب القوة الهائلة للأسلحة الحديثة .

وشدد الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية، على انه لم يكن هناك أي احتمال بأن تقوم روسيا بتنفيذ عملية في أوكرانيا في ظل إدارته مضيفا ما نصه ان الصين لم تعد تحترمنا ولم تعد إيران تخافنا ومع غزوها الرهيب لأوكرانيا أظهرت روسيا مدى اعتبارها لضعف قادتنا.

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