اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى

2022/04/22 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان يستمر التوتر في مدينة القدس، مع تجدد الاشتباكات صباحا بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى.

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