مقتل وإصابة 3 أشخاص بطعنات سكاكين بحادثتين منفصلتين ببغداد

2022/04/22 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 3 أشخاص بطعنات سكاكين بحادثتين منفصلتين ببغداد

وذكر المصدر ل (بغداد اليوم)، ان "شخصا مدنيا لاقى حتفه بعد اصابته من قبل مجهولين بطعنات سكين بمنطقة الصدر والظهر ضمن منطقة المشتل شرقي بغداد".

واضاف المصدر في حادثة مختلفة ان "موظفا في امانة بغداد اصيب بشظية طلق ناري وطعنه بسكين في الظهر نتيجة مشاجرة ضمن منطقة العبيدي شرقي بغداد

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