قرار عاجل لانقاذ اشهر بساتين العراق.. هذه مضامينه - عاجل

2022/04/22 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الجمعة، عن مضمون قرار عاجل لانقاذ اشهر بساتين العراق.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" زيارة وزير الموارد المائية الميدانية لمناطق زراعية عدة في ديالى يوم امس كشفت عن حجم مخاطر الجفاف الذي يحاصر بساتين المحافظة ويهدد بهلاكها خلال الصيف المقبل".واضاف التميمي،ان" الزيارة سلطت الاضواء على وضع ديالى المائي بشكل دقيق وماهي المناطق الاكثر تضررا من ازمة الجفاف التي هي الاقسى بعد 2003 مؤكدا بانه صدرت قرارات مهمة ابرزها الايعاز بحفر عاجل لـ300 بئر ارتوازي لانقاذ بساتين المحافظة وفق خطة ممنهجة تاخذ بنظر الاعتبار المناطق الاكثر حاجة للمياه".واشار الى ان" لجنة مركزية شكلت لادارة ملف حفر الابار من خلال تحديد مواقعها لخلق مرونة في اليات الحفر من قبل الفرق المختصة مؤكدا بان الحفر سيجري في 10 مناطق زراعية وربما يصل الى عدد اكبر لافتا الى ان تحديد مواقع الابار سيجري من قبل لجان مختصة لضمان كفائتها وتغطية اكبر قدر ممكن من الابار".

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