وزارة الهجرة تقوم بتوزيع المساعدات على النازحين والعائدين في دهوك والانبار

2022/04/22 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الهجرة والمهجرين عثمان

الغانمي على فروع الوزارة كافة بتكثيف

العمل لتوزيع مواد الإغاثة خارج مخيمات

النازحين والعائدين.

ونقل بيان للوزارة حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم الجمعة ان الفرق

الم

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