2022/04/22 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

من المعروف أن الصوم هو عبادة روحية كما

ذكرنا من قبل وهو عبادة فيها من التفكر

الشيء الكثير ، وعبادة التفكر في خلق

الله وأسراره هي من أخلص العبادات

وأعظمها ولهذا في حديث الأمام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادة في شهر رمضان الكريم / 2) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادة في شهر رمضان الكريم / 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).