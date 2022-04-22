2022/04/22 | 12:21 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادة في شهر رمضان الكريم / 2) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من المعروف أن الصوم هو عبادة روحية كما
ذكرنا من قبل وهو عبادة فيها من التفكر
الشيء الكثير ، وعبادة التفكر في خلق
الله وأسراره هي من أخلص العبادات
وأعظمها ولهذا في حديث الأمام
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادة في شهر رمضان الكريم / 2) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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