الاتحاد الأفريقي يكشف قرار فيفا القادم حول إعادة مباراة مصر والسنغال

2022/04/22 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عبدالمنعم شطة عضو اللجنة الفنية

بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»،

على تطورات ملف إعادة مباراة مصر

والسنغال ، وهل سيتم إعادة اللقاء أم

لا؟

وقال شطة في مداخلة هاتفية عبر برنامج

«النجوم في رمضان»

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