بالارقام.. حصيلة 'نوعية' لواجبات وكالة الاستخبارات في أسبوع

2022/04/22 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، حصيلة واجبات ونشاطات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وتوابعها للفترة من 14 نيسان لغاية 21 نيسان 2022.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة واجبات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية توابعها في وزارة الداخلية للفترة من 14 - 4 ولغاية 21-4 / 2022، كانت كالأتي:

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