طقس العراق للايام المقبلة.. امطار وانخفاض بدرجات الحرارة

2022/04/22 | 12:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطولاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

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امطار وانخفاض بدرجات الحرارة أولاً على ايرث نيوز.

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