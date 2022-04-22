2022/04/22 | 12:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت الأمم المتحدة "عمليات قتل بما فيها إعدامات بإجراءات موجزة" لخمسين مدنيا في بلدة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، كما قالت ناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة توثق "إعدام" 50 مدنيا في بوتشا الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة توثق "إعدام" 50 مدنيا في بوتشا الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).