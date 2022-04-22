صدامات جديدة بين الفلسطينيين والشرطة الصهيونية

2022/04/22 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةاندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة الاسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين صباح الجمعة، في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، حيث دخلت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي، وحينها قام شبان فلسطينيون برشقهم بالحجارة، وفق صحافي وكالة فرانس برس الذي تحدث عن سقوط بضعة جرحى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه حوالي الساعة الرابعة فجرا، ألقى أشخاص في المكان حجارة على حائط البراق (حائط المبكى بالنسبة لليهود) مكان الصلاة المقدس لدى اليهود، ويقع في سفح باحة الأقصى في البلدة القديمة في القدس الشرقية.

وما زال الوضع متوترا في الحرم القدسي في هذه الجمعة الثالثة من شهر رمضان، الذي يتزامن مع انتهاء الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي، بعد تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي.وخلال الأسبوع الماضي أصيب أكثر من مئتي شخص معظمهم من الفلسطينيين، بجروح في صدام في الحرم القدسي ومحيطه، أدت أيضا إلى هجمات صاروخية شنتها مجموعات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة على الدولة العبرية وغارات إسرائيلية ردا على ذلك.

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