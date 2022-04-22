طقس العراق.. انخفاض في الحرارة وامطار متوقعة

2022/04/22 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطولاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن “الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم الجمعة ستكون في المنطقة الوسطى الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن ما سجل يوم امس، فيما سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فمقاربة عن ما سجل يوم امس، أما الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عما سجل يوم امس“.

وأضاف، أن “طقس يوم غد السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية ليلا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً واحيانا غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها ليلا، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق“.

وأشار إلى أن “يوم الاحد سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً الى غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط على فترات الى ( 30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ومدى الرؤية (6-8) کم وفي الغبار (4-6) كم، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق، والرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (6-8) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في أغلب اقسامها وتكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (20-10) كم/س ، مدى الرؤية (6-8) کم“.

وأوضح، أن “الطقس يوم الاثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا وخاصة في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق“.

ولفت إلى، أن “يوم الثلاثاء سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر وستكون رعدية أحيانا في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق“.

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