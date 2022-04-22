2022/04/22 | 12:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتقد عضو كتلة الصادقون النيابية علي الجمالي اليوم الجمعة، التهاون بجريمة ارتكبها وزير بقيمة 800 مليون دولار، فيما بين ان الدنيا قامت ولم تقعد على 8 سيتات عصير حاول جندي اخذها بغير حق.هذا وظهر قائد عمليات كركوك في مقطع فيديو وهو يعفو عن احد الجنود بعد تشكيل مجلس تحقيقي معه من قبل […]

ظهرت المقالة بسبب “سيتات العصير”..



برلماني ينتقد التهاون مع جريمة بقيمة 800 مليون دولار ارتكبها وزير أولاً على ايرث نيوز.

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