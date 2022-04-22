النقد الدولي يتوقع خروج روسيا من أكبر 6 اقتصادات في العالم بحلول عام 2024

2022/04/22 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع صندوق النقد الدولي، أن إندونيسيا بحلول عام 2024 ستشغل محل روسيا في قائمة أكبر ستة اقتصادات في العالم وفقا للقوة الشرائية للفرد.

وحسب توقعات خبراء الصندوق، ستنكمش واردات روسيا أكثر من الصادرات بسبب العقوبات.

ونقلت صحيفة RBC عن هذه التوقعات، أنه في نهاية عام 2022، ستنخفض حصة الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي (تحسب المؤشرات على أساس تعادل القوة الشرائية) إلى 2.72٪ مقارنة بـ 3.07٪ في نهاية عام 2021، وفي عام 2024 – ستصل إلى 2.52٪.



وسترتفع حصة إندونيسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.61٪ في نفس العام.

وتمت الإشارة إلى أنه في نهاية عام 2021، كانت روسيا لا تزال تحتل مركز سادس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان وألمانيا.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الحالية، والتي تأخذ في الاعتبار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لروسيا بنسبة 10.6٪ في المجموع خلال الفترة 2022-2023 ستصعد إندونيسيا إلى المركز السادس.

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