تحليل.. كواليس مقابلة دونالد ترامب مع بيرس مورغان.. هل بالفعل غضب ترامب وغادر؟

2022/04/22 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع فيديو نشره الإعلامي البريطاني، بيرس مورغان، لجزء من مقابلة أجراها مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومغادرة الأخير غاضبا تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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