نائب سابق يكشف عن لقاءات لمسؤولين عرب واكراد في انقرة قبل الهجمات التركية

2022/04/22 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف النائب السابق غالب محمد عن اجتماع لعدد مسؤولي الاقليم والساسة العرب عن تحالف السيادة في انقرة واجتماعهم مع الرئيس التركي ورئيس جهاز المخابرات قبل الهجوم التركي الاخير على المناطق الشمالية العراقية.وقال محمد لـ /المعلومة/، ان “مايحدث من عمليات تركية في شمال العراق جاء بعد زيارة رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني الى […]

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