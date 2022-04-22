2022/04/22 | 13:05 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحكومة الاتحادية لم تتلق أي نقد أو حساب من إقليم كردستان.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: الإقليم لم يسلم إيراداته لبغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: الإقليم لم يسلم إيراداته لبغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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