وزير المالية: الإقليم لم يسلم إيراداته لبغداد

2022/04/22 | 13:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة الاتحادية لم تتلق أي نقد أو حساب من إقليم كردستان.

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