البابا فرنسيس يعلن إلغاء اللقاء المرتقب مع البطريرك كيريل في القدس

2022/04/22 | 13:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد البابا فرنسيس أن اللقاء المخطط له مع بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، الذي تم تحديده في شهر كانون الثاني في القدس، قد تم إلغاؤه، معربا عن أسفه لذلك.وقال البابا في حديث صحفي إن علاقته بالبطريرك كيريل “جيدة جدا”، وأنه يأسف لحقيقة أن الفاتيكان اضطر إلى إلغاء الاجتماع للمرة الثانية”، مبينا أن […]

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